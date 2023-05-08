Руслан Нигматуллин: ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так нельзя

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачную игру вратаря красно-белых Александра Селихова в матче с «Зенитом».

«Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привёз гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения… Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова — он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, вчера, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена». Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. После этой победы сине-бело-голубые набрали 64 очка и стали недосягаемыми для конкурентов в борьбе за золото. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России пятый раз подряд.