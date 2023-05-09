Арбитр Федотов раскритиковал судейство Кукуляка в матче «Ростов» — «Факел»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов дал оценку решениям Евгения Кукуляка, бригада которого работала на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Факел» (0:2).

«Плохая работа Кукуляка, которого вернули после неназначенного пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» и пяти месяцев в Первой лиге. Изначально судить должен был Мешков, и это в принципе плохо, когда арбитры ездят по замене. Они и сами такое не любят.

На 3-й и 17-й минутах Кукуляк не показал жёлтую карточку за грубую игру игрокам «Факела», на 19-й и 21-й — футболистам «Ростова». На 34-й минуте арбитр не показал прямую красную карточку игроку «Факела» за серьёзное нарушение правил. VAR почему-то не вмешался, а Акбашев, которого должны были удалить, впоследствии забил гол. Плюс на 86-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки.

Итого: пять непоказанных жёлтых карточек и одна красная. Кукуляк посчитал, что дал планку единоборств, но ошибся и не справился. Когда идут нарушения, их надо фиксировать. Планка единоборств заключается в другом», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 6 мая «Ростов» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле уступил «Факелу». Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал счёт 0:2.