Экс-арбитр Егоров: Зареме Салиховой пора закрыть свою пасть, она очень много говорит

Бывший арбитр ФИФА Сергей Егоров отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, о предвзятости судей в РПЛ. Напомним, после поражения красно-белых в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Салихова заявила, что арбитры в России всегда делают те результаты, которые им говорят сделать «сверху».

«Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.

Они вместе со «Спартаком», который кочевряжился и не пойми во что играл, отсудили уже всё. Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что «Спартак», отставая от «Зенита» на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была «золотой» или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.

Я отчасти согласен, что «Зенит», имея в своём активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У «Спартака» тоже есть одни ребята… Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

Решения Кукуяна в матче «Спартака» с «Зенитом»? Я игру не смотрел, поэтому комментировать не буду. Не видя эпизод, неправильно что-то разбирать. Я вижу, что «Спартак» пытается играть в футбол, привезли нового тренера, который наладил в команде. Где-то им не везёт, но судьи тут точно ни при чём.

Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое», — приводит слова Егорова «Спорт день за днём».