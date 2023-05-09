Джикия: «Спартак» — конкурент «Зенита». В поражении увидел положительные моменты

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от санкт-петербургского «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:3), заявив, что видит в нём положительные моменты. Футболист отметил, что красно-белые являются конкурентами сине-бело-голубых.

«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом». Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даём отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

«Зенит» не упускает чемпионский титул в РПЛ с 2019 года. «Спартак» последний раз становился чемпионом России в 2017 году. После матча в Санкт-Петербурге в этом сезоне «Зенит» гарантировал себе выигрыш титула досрочно.