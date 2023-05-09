Джикия: «Спартак» — конкурент «Зенита». В поражении увидел положительные моменты

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от санкт-петербургского «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:3), заявив, что видит в нём положительные моменты. Футболист отметил, что красно-белые являются конкурентами сине-бело-голубых.
«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом». Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даём отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
«Зенит» не упускает чемпионский титул в РПЛ с 2019 года. «Спартак» последний раз становился чемпионом России в 2017 году. После матча в Санкт-Петербурге в этом сезоне «Зенит» гарантировал себе выигрыш титула досрочно.
- 9 мая 2023
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:14
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:24
-
13:17
-
13:17
-
13:04
-
13:00
-
12:48
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
11:06
-
11:00