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Канчельскис: Дуарте в игре с «Зенитом» перепутал виды спорта? Кто их учит подкаты делать?

Канчельскис: Дуарте в игре с «Зенитом» перепутал виды спорта? Кто их учит подкаты делать?
Андрей Канчельскис
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

«Уже хорошо, что «Спартак» не проиграл «Зениту» 1:7 или 0:4. Да, чуть концентрацию в конце потеряли, а так мог бы быть ничейный результат. Интересная получилась игра: было видно, что «Зенит» хотел выиграть у себя дома при своих болельщиках — сделать праздник. И они это сделали! Молодцы, поздравляю их. Было понятно ещё в начале сезона, что будут чемпионами.

В матче были безобразные ошибки, которые удивляют на таком уровне: первый гол или непонятный подкат Дуарте. Он перепутал виды спорта? Чистяков тоже в штрафной площадке катится… Кто их учит подкаты делать? Такое делать в штрафной — самая детская ошибка! Но «Спартак» — молодцы, не стушевались. Даже при счёте 1:0 не опустили руки и дали бой «Зениту». Хотелось бы, чтобы и дальше так продолжалось», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России пятый раз подряд.

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвёртую строчку, набрав 49 очков.

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