Тарасов: «Факел» нужен РПЛ. Они заслуживают остаться в лиге напрямую

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов признался, что переживает за воронежский «Факел», заявив, что эта команда необходима РПЛ и воронежцы заслуживают напрямую остаться в высшем дивизионе чемпионата России.
«Удержится ли «Ростов» на втором месте? Сложно сказать, это непредсказуемая команда. Мы видим по результатам, что и «Факелу» можно проиграть. Команда хочет остаться в Премьер-Лиге. В «Факеле» у меня знакомый тренер, переживаю за клуб. Тоже хочу, чтобы они остались в Премьер-Лиге.
Нужна ли РПЛ такая команда, как «Факел»? Конечно, нужна! Город ходит, болеет. Думаю, что они точно заслуживают остаться напрямую в Премьер-Лиге», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».
«Факел» занимает 13-е место в РПЛ с 24 набранными очками после 26 матчей.
- 9 мая 2023
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