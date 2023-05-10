Василий Уткин поделился впечатлениями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретился с «Манчестер Сити». Игра проходила в Испании и завершилась со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт 17 мая.

«Реал» — «Манчестер Сити» — блестящий матч, от миланского дерби не жду и четверти таких эмоций. Там итальянская паста; она или очень хороша, или превосходна, но тем не менее это просто итальянская паста. Она такая, как вы ждали, в этом высшая оценка.

Смотрю на Вальверде и думаю: ну вот никогда не видел деревянного уругвайского игрока. Наверное, они есть в недрах уругвайской лиги, но сколько я видал уругвайцев — даже бойцы по амплуа, квадратные телом, при случае обыгрывали на месте или даже на том, что им позволительно считать скоростью, с грацией и неумолимостью робота-курьера.

Смотрю на Де Брёйне и не успеваю думать, он даже не бьёт, он хлещет. Он хлестнул мяч своей немолодой ногой, словно это нога какой-то кошки с копытами — то есть грация кошки, но мягкой лапкой так не всадишь.

Не знаете?.. Есть в тупике эволюции кошка с копытами?..

Для Винисиуса у меня вообще слов нет. Извинисиус. Но главное впечатление матча у меня — Бернарду Силва. Я впервые видел игру, где у него ничего не получилось. Из того, что обычно получается и делает игру «Сити»… Более бернардовой.

Камавинга Силву просто загнал. Он не просто быстр, он быстр ногами скоростью танцора. Против него был один из лучших игроков мира — он ничего ему не дал.

Ну, а Холанд? А это, ребята, не часть игры. Это дробовик. Не вывели на прямую наводку. Отсёк «Реал» его от передач. Так надо выводить. Это вам не «Арсенал», ребята, где капитанит Эдегор (прекрасный!), которого в «Реал» уже не взяли, или феерит Сака, которого в «Реал» не взяли — пока.

«Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал». Но: в лучшем виде. В самом лучшем виде. Лучший матч за несколько лет у восьми человек из одиннадцати на поле. Среди них обязательно должен быть вратарь. Вот мне интересно, сможет ли «Сити» сыграть лучший матч конкретно в точке. Я хочу на это посмотреть!» — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.