Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил Эменике с днём рождения

«Спартак» поздравил Эменике с днём рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего нападающего Эммануэля Эменике. Сегодня, 10 мая 2023 года, нигерийскому игроку исполнилось 36 лет.

«Эммануэлю Эменике – 36! Поздравляем бывшего форварда «Спартака» с днём рождения и желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче». Помимо «Спартака» и «Фенербахче», Эменике также выступал за «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Лас-Пальмас» (Испания), «Олимпиакос» (Греция) и ряд других клубов. Осенью 2019 года Эммануэль завершил профессиональную карьеру футболиста.

Материалы по теме
Бывшая звезда «Спартака» теперь живёт в золоте! Вы будете в шоке от дома Эменике
Истории
Бывшая звезда «Спартака» теперь живёт в золоте! Вы будете в шоке от дома Эменике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023