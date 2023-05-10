«Спартак» поздравил Эменике с днём рождения

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего нападающего Эммануэля Эменике. Сегодня, 10 мая 2023 года, нигерийскому игроку исполнилось 36 лет.
«Эммануэлю Эменике – 36! Поздравляем бывшего форварда «Спартака» с днём рождения и желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.
Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче». Помимо «Спартака» и «Фенербахче», Эменике также выступал за «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Лас-Пальмас» (Испания), «Олимпиакос» (Греция) и ряд других клубов. Осенью 2019 года Эммануэль завершил профессиональную карьеру футболиста.
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