Караев: результаты «Торпедо» связаны с психологией, такой клуб должен играть в РПЛ

Нападающий «Торпедо» Давид Караев выразил мнение, что московский клуб, учитывая его историю, должен регулярно играть в Российской Премьер-Лиге.

«Что происходит с «Торпедо»? Как по мне, все эти результаты связаны с психологией, команда находится на грани вылета. Не знаю, что будет дальше. Но мы выходим, чтобы хотя бы не было стыдно в первую очередь перед болельщиками и перед самим собой. Что не получается — мы разберём сами, внутри коллектива.

Теперь перед каждым матчем уезжаем на базу в Кратово? Это связано с тем, что там натуральное поле, поэтому мы базируемся там. На тренировочных полях в Лужниках ещё не всё готово.

Что могу сказать про Клотета? Привыкаем к его требованиям, ставим «футбол низом» и стараемся больше контролировать мяч. Сейчас самое главное — не опускать руки, как бы ни было тяжело. Нужно достойно завершить сезон. Мы, футболисты, должны понимать, за какой клуб выступаем. Тяжело даже говорить, что такой клуб, проделавший большой путь к РПЛ… сами видите, где находится и что его ждёт дальше.

Надо попросить болельщиков, чтобы они набрались терпения и были как можно ближе к нам. Нам тоже тяжело, мы для них играем, и в такой ситуации нам нужно сплотиться. Не хочу говорить: «В следующем сезоне исправим». Но «Торпедо» должно играть в РПЛ», — приводит слова Караева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков в 26 матчах.