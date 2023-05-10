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Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Как завершится первая встреча «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов?

Как завершится первая встреча «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов?
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся итальянские «Милан» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
10 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом — 1:0.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.

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