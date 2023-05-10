Как завершится первая встреча «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов?
Поделиться
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся итальянские «Милан» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
10 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом — 1:0.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
Комментарии
- 10 мая 2023
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:28
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:40
-
12:31
-
12:30
-
12:16
Партнерский контент