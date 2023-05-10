Агуэро заявил, что не понимает одно из кадровых решений Гвардиолы в матче с «Реалом»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что не понимает одно из кадровых решений Хосепа Гвардиолы в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Чего я не понимаю, так это того, почему Гвардиола не поставил в состав Хулиана Альвареса. Меня это удивило. Но в общем-то это Пеп. Был бы я на его месте — выпускал бы Альвареса почти в каждом матче, потому что он даёт активность, у него есть искра», — сказал Агуэро в подкасте AlbicelesteTalk, его слова приводит Goal.
Напомним, первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».
- 10 мая 2023
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