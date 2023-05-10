The Athletic: Рафаэль Леау подписал новый контракт с «Миланом»

Португальский нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэль Леау подписал с «россонери» новый пятилетний контракт, сообщает The Athletic.
Таким образом, новое соглашение истечёт в июне 2028 года. Действующий контракт был подписан до июня 2024 года.
Участие Леау в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером», который состоится сегодня, 10 мая, и начнётся в 22:00 мск, под вопросом. Футболист получил повреждение правого бедра в начале субботней игры 34-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:0) и был вынужден покинуть поле на 11-й минуте.
Напомним, 23-летний нападающий перешёл в «Милан» из французского «Лилля» летом 2019 года. За время, проведённое в стане «россонери», форвард принял участие в 159 матчах, в которых забил 40 мячей и отдал 34 голевые передачи. В сезоне-2021/2022 Леау вместе с «Миланом» стал чемпионом Серии А.
- 10 мая 2023
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