В «Алании» прокомментировали новость, что стадион не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году

Вице-президент владикавказской «Алании» Данил Гуриев прокомментировал новость о том, что стадион команды не будет сдан в эксплуатацию в текущем году.

«Информации о том, что стадион «Алании» не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году не соответствует действительности. Участие в РПЛ из-за этого под вопросом? Это уже политический вопрос. Его уже не нам решать. Для этого есть глава региона, есть РФС. Мы делаем всё, что зависит от клуба, а именно спортивный принцип. Стадион от клуба не зависит», — сказал Гуриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что стадион «Алании» не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, из-за чего команда не сможет участвовать в РПЛ в случае выхода в этот турнир.

После 30 туров «Алания» с 52 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.