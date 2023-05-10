В «Алании» прокомментировали новость, что стадион не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году

Вице-президент владикавказской «Алании» Данил Гуриев прокомментировал новость о том, что стадион команды не будет сдан в эксплуатацию в текущем году.
«Информации о том, что стадион «Алании» не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году не соответствует действительности. Участие в РПЛ из-за этого под вопросом? Это уже политический вопрос. Его уже не нам решать. Для этого есть глава региона, есть РФС. Мы делаем всё, что зависит от клуба, а именно спортивный принцип. Стадион от клуба не зависит», — сказал Гуриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что стадион «Алании» не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, из-за чего команда не сможет участвовать в РПЛ в случае выхода в этот турнир.
После 30 туров «Алания» с 52 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.
- 10 мая 2023
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