Фикайо Томори прокомментировал поражение «Милана» в матче с «Интером»

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером», который завершился поражением (0:2).

«Мы быстро пропустили два гола, и в противостоянии с таким соперником, как «Интер», трудно вернуться в игру. Трудно объяснить провалы в стартовый отрезок, мы разочарованы, потому что проиграли, мы должны были сделать больше, но это только первая игра, поэтому в ответном матче мы должны приложить больше усилий.

Мы должны верить, что сможем выйти в финал. Это будет непросто, мы знаем, что они сильны, но, если мы будем играть так, как умеем, продемонстрируем все свои лучшие качества, мы сможем создать им проблемы. Сегодня мы разочарованы», – цитирует Томори Football-italia со ссылкой на Amazon Prime Italia.

Напомним, 10 мая завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0. Ответный матч состоится во вторник, 16 мая.