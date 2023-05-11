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Стивен Джеррард: сердца «Милана» в матче с «Интером» не существовало

Стивен Джеррард: сердца «Милана» в матче с «Интером» не существовало
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал игру «Милана» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

«Выступление «Милана» так далеко от уровня полуфинала в этой Лиге чемпионов, что это пугает. Они выглядели как банда игроков, вышедших на поле. Они не играли вместе. Тренер, должно быть, ломает голову. Сердца команды не существовало. Тонали в ситуации с голом Мхитаряна был крайне ленив, позволяя сопернику сбежать от него. Два центральных защитника — никаких отношений, никакого общения. Где общение и как вы можете позволить кому-то проникнуть прямо в сердце команды. Все 90 минут два центральных защитника и два центральных полузащитника «Милана» были такими пассивными и слабыми», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая.

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