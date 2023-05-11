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«ПСЖ» определился с игроком, который может заменить Месси

«ПСЖ» определился с игроком, который может заменить Месси
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«ПСЖ» готов выделить € 100 млн на покупку нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Le10sport.com.

По данным источника, парижане будут активно искать центрального нападающего и основным кандидатом считают Кейна. Отмечается, в руководстве «ПСЖ» считают, что € 100 млн смогут убедить «Тоттенхэм» продать форварда.

Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси вероятнее всего покинет клуб в летнее трансферное окно.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 5 результативных передач.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Также команда в нынешнем сезоне вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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