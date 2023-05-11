Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Севилья»: во сколько первый матч полуфинала Лиги Европы, где смотреть

«Ювентус» — «Севилья»: во сколько первый матч полуфинала Лиги Европы, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине состоится первый матч полуфинала Лиги Европы. Встретятся «Ювентус» и «Севилья». Стартовый свисток Даниэля Зиберта прозвучит в 22:00 мск.

Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
11 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 34-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 66 очков. Ближайший преследователь, «Лацио», отстаёт на два очка.

«Севилья» после 33-го тура испанской Примеры занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.

Материалы по теме
Ди Мария: сейчас Лига Европы — всё для меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023