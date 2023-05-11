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«Ювентус» — «Севилья»: во сколько первый матч полуфинала Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине состоится первый матч полуфинала Лиги Европы. Встретятся «Ювентус» и «Севилья». Стартовый свисток Даниэля Зиберта прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 34-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 66 очков. Ближайший преследователь, «Лацио», отстаёт на два очка.

«Севилья» после 33-го тура испанской Примеры занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.