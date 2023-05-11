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Агент Щенникова — об уходе защитника из ЦСКА: для нас важно остаться в РПЛ

Агент Щенникова — об уходе защитника из ЦСКА: для нас важно остаться в РПЛ
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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, заявил, что для футболиста важно остаться в РПЛ после ухода из армейского клуба.

«Конечно, для нас важно остаться в РПЛ, это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас не понятно, что будет с командами: где-то сменится тренер, уйдут те или иные игроки, в общем, варианты точно будут. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем. Если будут интересные варианты, то, конечно, рассмотрим и их. Главное, чтобы игроку было комфортно. Ближе к лету будем определяться», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Щенников покинет ЦСКА, так как клуб решил не продлевать с ним контракт.

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