Роман Широков: работайте, как «Зенит». Тогда у вас будут качественные легионеры

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков ответил на вопрос про качество легионеров сине-бело-голубых.

«Уровень «Зенита» создают легионеры? А у остальных команд нет легионеров? Вот насколько они качественные, вопрос к менеджменту клубов, а не к «Зениту». Работайте, как «Зенит». Тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, что по уровню зарплат плюс-минус всё одно и то же», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после матча в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и московским «Спартаком», который закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев, сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов за золото. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России пятый раз подряд.