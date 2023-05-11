Мостовой: в «Ференцварош» пошёл бы только из-за Черчесова, чтобы меня обратно меняли

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, комментируя слухи о возможном переходе хавбека петербуржцев Далера Кузяева в «Ференцварош», иронично ответил о своём отношении к трансферу в венгерский клуб, заявив, что пошёл бы туда только ради главного тренера Станислава Черчесова.

«Кузяев? Далер у нас в «Алавес», в «Осасуну», в «Сассуоло». В «Ференцварош», Станислав Саламович ждёт. Пошёл ли бы я туда? Только если из-за тренера. Чтобы меня обратно меняли.

Бразильцев можно превзойти, чтобы отвоевать себе место в стартовом составе? Можно и нужно — если ты выходишь, забиваешь голы, показываешь результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой намекнул на матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Словакии (1:2). Черчесов, работавший тогда с российской национальной командой, выпустил полузащитника на замену в перерыве матча, однако уже на 65-й минуте произвёл обратную замену, и игрок «Зенита» покинул поле.