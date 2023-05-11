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Полузащитник «Милана» Беннасер пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Милана» Беннасер пропустит остаток сезона из-за травмы
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, 25-летний футболист может пропустить около четырёх месяцев. Беннасер повредил латеральный мыщелок бедренной кости правой ноги.

Алжирский хавбек получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:2): на 14-й минуте встречи Беннасер попал под прессинг сразу четырёх игроков «нерадзурри». Алжирского полузащитника заменил Жуниор Мессьяс.

В текущем сезоне на счету Беннасера 40 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. «Россонери» сражаются за выход в финал Лиги чемпионов с «Интером». Также команда ведёт борьбу за попадание в самый престижный европейский клубный турнир в следующем сезоне.

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