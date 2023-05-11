Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру

Боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко забил 400 голов с учётом выступлений за клубы и сборную.

Накануне нападающий сборной Боснии и Герцеговины и «Интера» Эдин Джеко отметился забитым мячом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Миланом». Игра завершилась в пользу «Интера» со счётом 2:0.

Для Джеко этот забитый мяч стал четырёхсотым за всё время, включая выступления за клубы и национальную команду. Карьеру нападающий начал в боснийском «Железничаре», откуда он перебрался в чешский «Теплице».

Следом форвард перешёл в «Вольфсбург», а потом — в «Манчестер Сити». Из английского клуба нападающий перебрался в «Рому», с лета 2021 года он представляет «Интер».

Чаще всего Эдин Джеко забивал за «Рому» — 119 голов в 260 матчах. На втором месте — «Вольфсбург» (85 голов в 142 играх). За сборную нападающий забил 64 гола в 127 матчах.