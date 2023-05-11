«Рома» продлит контракт со Смоллингом — Романо

Агент защитника «Ромы» Криса Смоллинга прибыл в Италию, чтобы завершить согласование нового контракта для своего клиента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Сообщается, что контракт почти согласован и готовится к подписанию. Окончательные детали будут согласованы с агентом английского защитника в ближайшие дни.

В текущем сезоне на счету Смоллинга 42 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Действующий контракт игрока с римским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Смоллинг выступает за «Рому» на протяжении четырёх сезонов (с 2019 года). Сперва римский клуб брал защитника в аренду у «Манчестер Юнайтед», а затем выкупил его за € 15 млн.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» может подписать Смоллинга по истечении срока контракта с «Ромой».