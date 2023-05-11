Буффон: лучшие вратари? Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак!

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал лучших, по его мнению, вратарей в футболе.
«Мои любимые — Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак», — цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.
Тибо Куртуа защищает цвета «Реала» (Мадрид), в этом сезоне он провёл 26 матчей в Ла Лиге, в среднем пропуская за игру 0,96 гола. Мик Меньян — голкипер «Милана», у него 18 проведённых матчей в Серии А и 0.94 гола за игру.
Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ», итальянский вратарь провёл 34 игры в этом сезоне в рамках чемпионата Франции, пропуская в среднем 1,03 гола. И, наконец, Ян Облак, представляющий мадридский «Атлетико», в 28 матчах Ла Лиги пропускал 0,71 гола за игру.
Сам Буффон отыграл в этом сезоне 16 игр в Серии B, пропустив 21 гол суммарно. В среднем — 1,31 за игру.
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