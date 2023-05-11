«Рома» минимально обыграла «Байер» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

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Завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и «Байер». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась победой «Ромы» со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 63-й минуте – отличился молодой полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове, добив мяч в сетку ворот «Байера» после хорошего удара в исполнении Тэмми Абрахама.

Ответный полуфинальный матч пройдёт в Германии на поле леверкузенцев. Игра состоится в четверг, 18 мая (22:00 мск).

Ранее в 1/4 финала «Рома» минимально уступила «Фейеноорду» в первом матче на выезде (0:1). Однако в ответной игре римляне дома сумели обыграть соперника со счётом 2:1 и перевести противостояние в дополнительное время. За следующие полчаса матча подопечные Моуринью сумели забить ещё дважды. Итоговый счёт – 4:1.

Леверкузенский «Байер» был сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).