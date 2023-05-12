Хаби Алонсо рассказал о первой за 10 лет встрече с Моуринью перед матчем 1/2 финала ЛЕ
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о встрече с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы.
«Мы с Моуринью поговорили – было приятно увидеться спустя почти 10 лет. Я ожидал, что встречусь с сильной командой с тактической точки зрения», – приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.
Напомним, вчера, 11 мая, завершился первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и «Байер». Игра закончилась победой «Ромы» со счётом 1:0.
Ответный матч пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» 18 мая. Игра начнётся в 22:00 мск.
В другом полуфинальном противостоянии турнира встречаются итальянский «Ювентус» и испанская «Севилья».
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