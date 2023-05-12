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«Мы едем домой с хорошим результатом». Защитник «Севильи» Гудель — о матче с «Ювентусом»

«Мы едем домой с хорошим результатом». Защитник «Севильи» Гудель — о матче с «Ювентусом»
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Защитник «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1).

«Я горжусь первым таймом. Мы могли забить больше. Во второй половине мы позволили сопернику перехватить инициативу, хотя должны были играть так же, как в первом тайме. Но они всё равно не представляли большой опасности. Конечно, неприятно пропускать на 97-й минуте, но мы можем собой гордиться. Мы едем домой с хорошим результатом.

Я уже говорил, что для «Севильи» не существует такого понятия, как слишком хорошая команда. Когда «Севилья» выкладывается полностью, мы можем обыграть кого угодно. Мы также знаем, что у нас дома болельщики станут нашим 12-м игроком», — приводит слова Гуделя официальный сайт УЕФА.

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