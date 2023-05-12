Канчельскис: в РПЛ не будет никакого прогресса, если один «Зенит» будет доминировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что гегемония «Зенита» в Российской Премьер-Лиге понижает интерес к чемпионату. По мнению экс-футболиста, с единоличной доминацией сине-бело-голубых в РПЛ не будет никакого прогресса. Напомним, «Зенит» выиграл пять чемпионских титулов подряд.
«Наверное, интерес будет падать к российскому чемпионату из-за доминирования «Зенита», но всё равно смотреть футбол люди будут. Хочется, чтобы в РПЛ была интрига, это не дело, что один клуб выигрывает всё. Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет. Сейчас в РПЛ интрига только в борьбе за выживание. Так должно быть и вверху таблицы», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».
- 12 мая 2023
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