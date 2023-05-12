Олег Корнаухов: у ЦСКА остался должок за результат в матче с «Торпедо» в первом круге

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча в рамках 27-го тура РПЛ между красно-синими и московским «Торпедо».

«Жду от ЦСКА хорошей игры и победы в матче с «Торпедо». Подопечные Федотова борются за место в тройке, поэтому им необходимо набирать очки в играх с такими соперниками. Тем более есть должок за результат в матче первого круга.

У любой команды всегда есть что-то, за счёт чего она может одержать победу. Но в этой игре в любом случае нужно больше отталкиваться от ЦСКА, от их настроя. Понятно, что когда команда на своём поле выглядит явным фаворитом, игроки могут выйти на матч не до конца настроенными. Но армейцы уже погорели на этом, когда играли с «Торпедо» в первом круге, поэтому сейчас всё будет хорошо», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, набрав 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на одно очко.