Тен Хаг: участие Рашфорда в матче с «Вулверхэмптоном» под большим вопросом
Поделиться
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» голландец Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированного Маркуса Рашфорда и подтвердил возвращение Рафаэля Варана в преддверии матча 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
«У Рашфорда проблема с ногой, поэтому его появление в игре под большим вопросом. Но мы рады, что вернулся Рафаэль Варан», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Варан пропустил больше месяца: защитник получил повреждение в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2) в середине апреля.
Матч «МЮ» и «Вулверхэмптона» состоится в субботу, 13 мая, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнётся в 17:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.
Кем «Манчестер Юнайтед» может усилиться летом:
Комментарии
- 12 мая 2023
-
20:22
-
20:08
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:37
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:11
-
18:11
-
18:09
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:01
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:25
Партнерский контент