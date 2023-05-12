Тен Хаг: участие Рашфорда в матче с «Вулверхэмптоном» под большим вопросом

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» голландец Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированного Маркуса Рашфорда и подтвердил возвращение Рафаэля Варана в преддверии матча 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

«У Рашфорда проблема с ногой, поэтому его появление в игре под большим вопросом. Но мы рады, что вернулся Рафаэль Варан», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Варан пропустил больше месяца: защитник получил повреждение в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2) в середине апреля.

Матч «МЮ» и «Вулверхэмптона» состоится в субботу, 13 мая, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнётся в 17:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.