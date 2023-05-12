«Мальорка» — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

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Сегодня, 12 мая, на стадионе «Иберостар» в Пальме-де-Мальорка состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Мальорка» сыграет с «Кадисом». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч первого круга в 19-м туре завершился победой «Кадиса» со счётом 2:0. Отличились Тео Бонгонда и Алехандро Фернандес, реализовавший пенальти.

В предыдущем туре Ла Лиги «Мальорка» в гостях проиграла «Жироне» со счётом 1:2. «Кадис» также на выезде потерпел разгром в матче с мадридским «Атлетико» (1:5).

«Мальорка» занимает 12-е место в таблице Ла Лиги, набрав 41 очко в 33 матчах. «Кадис» расположился на 15-й строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате Испании «Барселона» (82).