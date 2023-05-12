«Ювентус» летом сыграет с «Барселоной», «Миланом» и «Реалом» в рамках турне по США

Туринский «Ювентус» подтвердил, что ближайшим летом основной состав команды отправится в Соединённые Штаты, чтобы принять участие в ряде предсезонных товарищеских матчей. Об этом сообщает официальный сайт «старой синьоры».

В ходе турне «бьянконери» примут участие в трёх товарищеских матчах в течение 11 дней в штатах Калифорния и Флорида, а соперниками «Ювентуса» станут «Барселона», «Милан» и мадридский «Реал».

Первый показательный матч будет сыгран 22 июля в Сан-Франциско с «Барселоной», которая близка к завоеванию чемпионского титула в Ла Лиге. 27 июля «Юве» сыграет в Лос-Анджелесе с «Миланом», а завершится мини-тур итальянского клуба в Орландо, где 2 августа состоится игра с полуфиналистом Лиги чемпионов мадридским «Реалом».

Затем команда Массимилиано Аллегри вернётся в Италию, чтобы завершить последние приготовления к старту нового сезона в Серии А, который состоится 20 августа.