Радимов: хотите выигрывать у «Зенита»? Тренируйтесь, играйте, покупайте футболистов
Поделиться
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об уровне конкуренции в РПЛ, заявив, что если какие-то команды хотят конкурировать с петербуржцами, то это они должны стремиться к уровню чемпиона России, а не он должен опускаться на их уровень.
«Интриги в чемпионате нет, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и всё. Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера», — приводит слова Радимова Sport24.
«Зенит» завоевал пять чемпионств в РПЛ подряд. Санкт-петербургская команда не упускала титул чемпиона России с 2019 года.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:45
-
13:44
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
Партнерский контент