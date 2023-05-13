Радимов: хотите выигрывать у «Зенита»? Тренируйтесь, играйте, покупайте футболистов

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об уровне конкуренции в РПЛ, заявив, что если какие-то команды хотят конкурировать с петербуржцами, то это они должны стремиться к уровню чемпиона России, а не он должен опускаться на их уровень.

«Интриги в чемпионате нет, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и всё. Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера», — приводит слова Радимова Sport24.

«Зенит» завоевал пять чемпионств в РПЛ подряд. Санкт-петербургская команда не упускала титул чемпиона России с 2019 года.