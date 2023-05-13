Андрей Талалаев: «Спартак» — один из самых интересных соперников

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Спартак» — один из самых интересных соперников. Под тот же «Локомотив» можно подстроиться. Со «Спартаком» ты не понимаешь, с какой схемой выйдет Абаскаль: три центральных, два нападающих. Это очень тяжёлая команда для анализа. По ходу матча он может два-три раза поменять схему», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт в матче на 23-й минуте точным ударом со штрафного открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. Ответный мяч «Спартака» на 56-й минуте забил нападающий Александр Соболев. С 45+2-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления полузашитника Даниила Денисова.