Андрей Талалаев: «Спартак» — один из самых интересных соперников
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Спартак» — один из самых интересных соперников. Под тот же «Локомотив» можно подстроиться. Со «Спартаком» ты не понимаешь, с какой схемой выйдет Абаскаль: три центральных, два нападающих. Это очень тяжёлая команда для анализа. По ходу матча он может два-три раза поменять схему», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Счёт в матче на 23-й минуте точным ударом со штрафного открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. Ответный мяч «Спартака» на 56-й минуте забил нападающий Александр Соболев. С 45+2-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления полузашитника Даниила Денисова.
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