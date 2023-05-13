Жена Нидергауса высказалась о присуждении мужу статуса персоны нон грата

Супруга экс-футболиста сборной Казахстана Владимира Нидергауса Елена высказалась о признании своего мужа Ассоциацией Белорусской федерации футбола (АБФФ) персоной нон грата по делу о договорняках солигорского «Шахтёра».
«Вы знаете, я вообще не в курсе ситуации. И всю информацию узнаю, так же, как и вы — из официальных источников. В последний раз я разговаривала со своим мужем в январе. Поэтому ничего не могу сказать вам, к сожалению. Я не владею информацией. В данный момент нахожусь в Германии», — заявила Елена Нидергаус в интервью Metaratings.kz.
11 мая АБФФ лишила солигорский «Шахтёр» золотых медалей чемпионата за сезон-2022, признав вину клуба в участии в сомнительных матчах. Нидергаус с 2021 года работал спортивным директором солигорского «Шахтёра» и тоже попал под обвинение.
Издание «Прессбол» ранее сообщило, что АБФФ не будет перераспределять медали чемпионата Беларуси после лишения «Шахтёра» титула. В сезоне-2022 вторым в чемпионате финишировал БАТЭ, третьим — минское «Динамо», а на четвёртом месте расположилась «Ислочь».
- 13 мая 2023
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