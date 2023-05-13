«Будем на звук реагировать?» Джикия высказался об удалении Денисова в матче с «Химками»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия считает несправедливым удаление футболиста красно-белых Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Что касается удаления, то хорошо видел момент. Только пересмотрел эпизод. Видели, что не было касания? Не поверите — я то же самое увидел. Мирзов сказал, что слышал касание? Можно тогда теперь просто кричать и удаляться? Будем на звук реагировать?

Это удаление нашего игрока, которое в итоге сказалось на игре. Ошибка это или нет — разберутся. У нас есть, кто разбирается, как всегда. Много ошибок судей? Такое бывает к концу сезона. Не хочу обсуждать судейство. Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было.

Если мы будем свистеть на звук, то давайте потерпим три тура, потом просто закончим очередной сезон. Начнётся новый — всё продолжится. Будем так играть каждый год. Кто-то будет недоволен футболистами, кто-то будет недоволен судьями, а кто-то чем-то ещё», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.