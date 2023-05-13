Гарначо вышел на поле впервые с марта и забил «Вулверхэмптону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вышел на поле на 82-й минуте матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» при счёте 1:0 в пользу своей команды, заменив Джейдона Санчо.

Спустя 12 минут после выхода на поле Гарначо отметился голом.

Матч стал для игрока первым за два месяца. В предыдущий раз он вышел на поле в матче 27-го тура с «Саутгемптоном» (0:0). Позже Гарначо пропустил из-за травмы 13 игр.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Гарначо принял участие в 16 играх команды. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в € 25 млн. В апреле «Юнайтед» продлил с Алехандро контракт до 2028 года.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» завершился победой хозяев со счётом 2:0.