Азар впервые за четыре месяца может выйти в стартовом составе
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Вингер Эден Азар и форвард Мариано Диас выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Хетафе», сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти намерен провести ротацию перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Сообщается, что итальянский специалист поставит в стартовый состав на игру с «Хетафе» Азара и Диаса.
Напомним, Азар не выходил с первых минут в матчах за «Реал» с 3 января. В той игре он вышел с первых минут на матч с «Касереньо» в Кубке Испании (1:0).
Матч 34-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» состоится сегодня, 13 мая. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет Okko.
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