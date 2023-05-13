Салихамиджич прокомментировал трансферные слухи о некоторых игроках «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался относительно трансферных слухов вокруг некоторых игроков мюнхенской команды.

«Нуссайр Мазрауи останется в «Баварии». Это отличный футболист, который пригодится нам в будущем.

Также мы хотели бы сохранить Бенжамена Павара. В данный момент мы ведём переговоры с ним и его представителями.

Что касается Жоау Канселу, то сейчас рано говорить о сотрудничестве с ним на постоянной основе. Всё прояснится ближе к лету. Пока мы не ведём никаких переговоров с «Манчестер Сити», – цитирует Салихамиджича журналист Георг Хользнер в своём «твиттере».

Напомним, СМИ сообщали о возможном уходе защитников Мазрауи и Павара из «Баварии» в предстоящее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к Канселу со стороны «Реала» и «Барселоны». Португальский защитник арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона с правом выкупа.