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Хакими удалили во второй игре подряд в чемпионате Франции

Хакими удалили во второй игре подряд в чемпионате Франции
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил красные карточки в двух играх чемпионата Франции подряд, сообщает Squawka. В субботу, 13 мая, в матче 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо» (5:0) марокканец получил красную карточку от судьи Пьера Гайуста на 77-й минуте.

Во время массового конфликта на поле, возникшего после фола на Лионеле Месси, Хакими толкнул в грудь хавбека корсиканцев Тома Мангани. Ознакомившись с видеоповтором, рефери удалил и Мангани – за то, что он ударил марокканца по руке после толчка. Ранее Хакими забил второй гол «ПСЖ» в этой игре на 33-й минуте.

Защитник парижан пропускал матч «ПСЖ» в 34-м туре с «Труа» (3:1), поскольку получил красную карточку за неделю до этого во встрече с «Лорьяном» (1:3). В той игре Хакими удалили на 20-й минуте после двух предупреждений.

Теперь марокканец должен пропустить гостевой матч «ПСЖ» с «Осером» в 36-м туре 21 мая. В ней парижане могут оформить чемпионский титул.

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