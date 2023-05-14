Хакими удалили во второй игре подряд в чемпионате Франции

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил красные карточки в двух играх чемпионата Франции подряд, сообщает Squawka. В субботу, 13 мая, в матче 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо» (5:0) марокканец получил красную карточку от судьи Пьера Гайуста на 77-й минуте.
Во время массового конфликта на поле, возникшего после фола на Лионеле Месси, Хакими толкнул в грудь хавбека корсиканцев Тома Мангани. Ознакомившись с видеоповтором, рефери удалил и Мангани – за то, что он ударил марокканца по руке после толчка. Ранее Хакими забил второй гол «ПСЖ» в этой игре на 33-й минуте.
Защитник парижан пропускал матч «ПСЖ» в 34-м туре с «Труа» (3:1), поскольку получил красную карточку за неделю до этого во встрече с «Лорьяном» (1:3). В той игре Хакими удалили на 20-й минуте после двух предупреждений.
Теперь марокканец должен пропустить гостевой матч «ПСЖ» с «Осером» в 36-м туре 21 мая. В ней парижане могут оформить чемпионский титул.
- 14 мая 2023
-
02:25
-
02:13
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:28
-
00:27
-
00:23
-
00:09
-
00:04
-
00:01
- 13 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:22
-
22:18