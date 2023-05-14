Галтье: люди должны ценить карьеру Месси и то, что он способен делать на поле

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о работе с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси.

«Когда Месси приехал к нам на чемпионат Франции, я сказал, что все должны этим воспользоваться. Он лучший игрок в истории мирового футбола, этим нужно воспользоваться. Люди должны ценить его карьеру и то, что он способен делать на поле. Горжусь, что тренирую Месси и наслаждаюсь этим уже десять месяцев», — приводи слова Галтье Le10sport.com.

Напомним, Месси в матче с «Аяччо» (5:0) провёл первый матч после отстранения за поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

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