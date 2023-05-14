Бабурин: игроки «Торпедо» понимали, что вылетают при поражении от ЦСКА. Сейчас шока нет

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о вылете команды в Первую лигу. После поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов (дважды, один раз — с пенальти) и Иван Обляков.

«У меня не было той секунды осознания, когда стало ясно, что «Торпедо» вылетает. Игроки понимали, что вылетают при поражении от ЦСКА. Если бы «Торпедо» пропустило единственный гол в конце игры, то была бы какая-то эмоция, а мы весь матч проигрывали 0:2, поэтому сейчас шока нет. Команда не готовилась к поражению и не хотела это принимать», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.