Радимов: к Абаскалю вообще много вопросов по весне

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал результат матча «Спартака» в матче 27-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

«Химки», безусловно, стали организованнее, хотя им вряд ли хватит очков уйти из зоны вылета. Что касается «Спартака», то по весне они все первые таймы в матчах провалили. А команда, которая хочет чего-то добиться в плане борьбы за медали, не может так играть. Вы посмотрите, как «Зенит» с первых минут включается. А «Спартак» первые 45 минут всегда выбрасывает в помойку. К Абаскалю вообще много вопросов по весне. У него было в межсезонье три месяца, чтобы построить команду. Но мы видим, что команды как таковой нет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 50 очков. Напомним, ранее «Зенит» оформил досрочное чемпионство в РПЛ. На втором месте на данный момент находится ЦСКА, набрав 54 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ростов» (50).