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Шалимов рассказал о проблемах «Спартака» в атаке из-за выбора силовых футболистов

Шалимов рассказал о проблемах «Спартака» в атаке из-за выбора силовых футболистов
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Известный тренер Игорь Шалимов заявил, что у московского «Спартака» есть проблемы в позиционной атаке, вызванные выбором состава красно-белых, в котором весной стали выходить «силовые ребята», а не те футболисты, которые хорошо играли с мячом.

«У «Спартака» проблемы в позиционной атаке. Это видят соперники. Голы команда забивает или после быстрой атаки, или играя в давление, когда в последней трети матча выпускают физически сильных и додавливают соперника.

В чём проблема с позиционной атакой? Это следствие состава. Весной мы видели, что в атаке был Соболев, а в центре были игровые Игнатов, Пруцев и Литвинов — они могли завязать хорошо с мячом. Этот состав играл в футбол. Сейчас больше силовые ребята выходят», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов считает, что арбитр ошибся, удалив игрока «Спартака» в матче с «Химками»
Шалимов — об удалении Денисова: там не было фола. Не понимаю, как арбитр не разглядел это
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