«Зенит» торжествует! Санкт-Петербург празднует пятый титул подряд и вторую звезду. LIVE

Всем привет! 13 мая 2023 года — особенный день для «Зенита». Неделю назад команда Сергея Семака драматично победила «Спартак» и завоевала пятое чемпионство подряд. А заодно — вторую звезду на эмблему. Полномасштабные празднования пришлось отложить, и вот сегодня, после матча с «Краснодаром», они наконец произойдут.

Также именно сегодня «Зенит» получит трофей за первое место в РПЛ. Так что нас точно ждут яркие фото и видео с поля и с улиц города, где клуб запланировал чемпионский парад. Автобус с футболистами проедет по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.

Следим за торжеством «Зенита» в этом материале. Оставайтесь с нами!