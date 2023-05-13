«Зенит» торжествует! Санкт-Петербург празднует пятый титул подряд и вторую звезду. LIVE

Всем привет! 13 мая 2023 года — особенный день для «Зенита». Неделю назад команда Сергея Семака драматично победила «Спартак» и завоевала пятое чемпионство подряд. А заодно — вторую звезду на эмблему. Полномасштабные празднования пришлось отложить, и вот сегодня, после матча с «Краснодаром», они наконец произойдут.
Также именно сегодня «Зенит» получит трофей за первое место в РПЛ. Так что нас точно ждут яркие фото и видео с поля и с улиц города, где клуб запланировал чемпионский парад. Автобус с футболистами проедет по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.
Следим за торжеством «Зенита» в этом материале. Оставайтесь с нами!
🎞️ Видео церемонии награждения
А вот церемония награждения петербургского клуба в видеоформате.
Вручение медалей завершено. Футболисты вышли на сцену, где сейчас им вручат кубок. Александр Дюков вручил трофей Барриосу, и тот первым поднял его над головой.
Сейчас футболистам и тренерам «Зенита» вручают золотые медали.
Сразу после матча стали готовить сцену. Планируется световое шоу.
Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»
☝️ «Зенит» чуть не проиграл дома в день вручения чемпионского кубка. Команда Сергея Семака спаслась на последних секундах благодаря голу Кассьерры. Встреча завершилась со счётом 2:2. Ждём церемонию награждения.
- 13 мая 2023
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