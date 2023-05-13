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«Зенит» — «Краснодар», празднование чемпионства РПЛ сезона-2022/2023, фото и видео, болельщики, 13 мая 2023 года

«Зенит» торжествует! Санкт-Петербург празднует пятый титул подряд и вторую звезду. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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«Зенит» празднует чемпионство. LIVE
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Следим за великим днём для чемпионов.

Всем привет! 13 мая 2023 года — особенный день для «Зенита». Неделю назад команда Сергея Семака драматично победила «Спартак» и завоевала пятое чемпионство подряд. А заодно — вторую звезду на эмблему. Полномасштабные празднования пришлось отложить, и вот сегодня, после матча с «Краснодаром», они наконец произойдут.

Также именно сегодня «Зенит» получит трофей за первое место в РПЛ. Так что нас точно ждут яркие фото и видео с поля и с улиц города, где клуб запланировал чемпионский парад. Автобус с футболистами проедет по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.

Следим за торжеством «Зенита» в этом материале. Оставайтесь с нами!

🎞️ Видео церемонии награждения
Live Кирилл Закатченко

🎞️ Видео церемонии награждения

А вот церемония награждения петербургского клуба в видеоформате.

18:52 Кирилл Закатченко

Вручение медалей завершено. Футболисты вышли на сцену, где сейчас им вручат кубок. Александр Дюков вручил трофей Барриосу, и тот первым поднял его над головой.

18:47 Кирилл Закатченко

Сейчас футболистам и тренерам «Зенита» вручают золотые медали.

18:41 Кирилл Закатченко

Сразу после матча стали готовить сцену. Планируется световое шоу.

Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

18:33 Кирилл Закатченко

☝️ «Зенит» чуть не проиграл дома в день вручения чемпионского кубка. Команда Сергея Семака спаслась на последних секундах благодаря голу Кассьерры. Встреча завершилась со счётом 2:2. Ждём церемонию награждения.

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