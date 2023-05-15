Хусаинов: российские арбитры никогда не вернут себе авторитет

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов высказался о действующих судьях Российской Премьер-Лиги. Он раскритиковал нынешнее судейство и заявил, что российские судьи уже никогда не смогут вернуть себе прежний авторитет. Более того, Хусаинов уверен, что уровень судейства будет только падать.

«Одни и те же арбитры из тура в тур совершают одни и те же ошибки. Причём в угоду разных клубов.

Существует человеческий фактор. Тут, как мне кажется, какой-то коммерческий, выгода для ряда лиц существует. Ну, не назначали бы этих судей после грубейших ошибок, а тут, получается, свой своего назначает. Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Одни сомнения… Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет.

В целом, когда бизнес пришёл в футбол, всё посыпалось. Многие спортивные составляющие не решают, честная борьба отошла на второй план. Технологии будут развиваться, а система судейства в России — только падать», — приводит слова Хусаинова Legalbet.