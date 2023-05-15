Президент «Урала»: никогда не было никаких сомнений в Гончаренко. Он хорошо тренирует

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил о доверии главному тренеру уральцев Виктору Гончаренко, отметив, что тот хорошо работает с командой.

«Мы обыгрывали «Спартак» в Кубке в домашнем матче, эту игру нельзя назвать нашей первой победной в этом году. Хватит ли нам сил на Кубок? Сейчас «Краснодар» тоже играет на выезде, а следом будет играть с нами. Кубок есть Кубок. Это совсем другое соревнование. Дайте нам победой порадоваться!

Никогда не было никаких сомнений в Викторе Михайловиче. Знаю Гончаренко сто лет и знаю его как тренера. Да, немного не получалось, но мы показывали игру. Он хорошо тренирует команду. Нет никаких разговоров об этом», — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» за право игры в финале Кубка России с ЦСКА.