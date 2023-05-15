Президент «Урала»: никогда не было никаких сомнений в Гончаренко. Он хорошо тренирует

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил о доверии главному тренеру уральцев Виктору Гончаренко, отметив, что тот хорошо работает с командой.
«Мы обыгрывали «Спартак» в Кубке в домашнем матче, эту игру нельзя назвать нашей первой победной в этом году. Хватит ли нам сил на Кубок? Сейчас «Краснодар» тоже играет на выезде, а следом будет играть с нами. Кубок есть Кубок. Это совсем другое соревнование. Дайте нам победой порадоваться!
Никогда не было никаких сомнений в Викторе Михайловиче. Знаю Гончаренко сто лет и знаю его как тренера. Да, немного не получалось, но мы показывали игру. Он хорошо тренирует команду. Нет никаких разговоров об этом», — приводит слова Иванова Sport24.
«Урал» сыграет с «Краснодаром» за право игры в финале Кубка России с ЦСКА.
- 15 мая 2023
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31
-
15:11
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:07
-
13:58
-
13:48
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:15
-
13:09
-
13:03