Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала»: никогда не было никаких сомнений в Гончаренко. Он хорошо тренирует

Президент «Урала»: никогда не было никаких сомнений в Гончаренко. Он хорошо тренирует
Аудио-версия:
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил о доверии главному тренеру уральцев Виктору Гончаренко, отметив, что тот хорошо работает с командой.

«Мы обыгрывали «Спартак» в Кубке в домашнем матче, эту игру нельзя назвать нашей первой победной в этом году. Хватит ли нам сил на Кубок? Сейчас «Краснодар» тоже играет на выезде, а следом будет играть с нами. Кубок есть Кубок. Это совсем другое соревнование. Дайте нам победой порадоваться!

Никогда не было никаких сомнений в Викторе Михайловиче. Знаю Гончаренко сто лет и знаю его как тренера. Да, немного не получалось, но мы показывали игру. Он хорошо тренирует команду. Нет никаких разговоров об этом», — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» за право игры в финале Кубка России с ЦСКА.

Материалы по теме
Президент «Урала» заявил о готовности Екатеринбурга принять финал Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023