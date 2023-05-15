Форвард «Сочи» Мелкадзе: настрой на конец сезона — побеждать в каждом матче

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о результате матча чемпионата России с «Ростовом», который завершился минимальной победой южан со счётом 1:0.
«Физически хорошо себя чувствую. Набрал кондиции после дисквалификации. Сегодня была та команда у «Сочи», которая в прошлом сезоне добилась результата.
Побеждать всегда приятно. Три очка дают и за победу над «Зенитом», и «Ростовом». Очки мы на выезде подарили «Ростову», когда вели в два мяча, но упустили победу.
Тренер был рад, что мы победили. Настрой у нас на конец сезона — побеждать в каждом матче. Хотим порадовать болельщиков. Сейчас ещё будет домашний матч с «Зенитом». Оценка за сезон? Из десяти, наверное, пять», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
Напомним, 14 мая матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» завершился победой хозяев (1:0). Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени забил Тимофей Шипунов.
«Сочи» вновь поднялся на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 37 очков в 27 матчах.
- 15 мая 2023
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