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Березовский оценил игру воспитанника «Краснодара» Арутюняна за сборную Армении

Березовский оценил игру воспитанника «Краснодара» Арутюняна за сборную Армении
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Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей, оценил игру воспитанника «Краснодара» Георгия Арутюняна за сборную Армении.

«Тяжело сразу найти хорошего игрока, каким он оказался для нас. По-моему, Арутюняна посоветовали из Краснодара, не знаю нюансов. Но я очень рад, что Арутюнян теперь с нами – фактурный молодой парень.

Вообще не стушевался в первой игре и как для своего юного возраста отлично себя проявил в защитной линии. Парень всего за сутки до матча узнал, что играет. На разных людей такие вещи по-разному влияют. Одно дело – спокойно поспал, оставаясь в неведении относительно состава. Для кого-то легче дебютировать неожиданно. А когда запланирован дебют, человек начинает настраиваться, переживать. Может не выспаться.

Жора хорошо перенёс этот пресс и очень хладнокровно отыграл против Турции. Сейчас ему в большей степени выдаются авансы, но мы надеемся, что он будет правильно относиться к этому и прогрессировать», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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