Березовский оценил игру воспитанника «Краснодара» Арутюняна за сборную Армении

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей, оценил игру воспитанника «Краснодара» Георгия Арутюняна за сборную Армении.

«Тяжело сразу найти хорошего игрока, каким он оказался для нас. По-моему, Арутюняна посоветовали из Краснодара, не знаю нюансов. Но я очень рад, что Арутюнян теперь с нами – фактурный молодой парень.

Вообще не стушевался в первой игре и как для своего юного возраста отлично себя проявил в защитной линии. Парень всего за сутки до матча узнал, что играет. На разных людей такие вещи по-разному влияют. Одно дело – спокойно поспал, оставаясь в неведении относительно состава. Для кого-то легче дебютировать неожиданно. А когда запланирован дебют, человек начинает настраиваться, переживать. Может не выспаться.

Жора хорошо перенёс этот пресс и очень хладнокровно отыграл против Турции. Сейчас ему в большей степени выдаются авансы, но мы надеемся, что он будет правильно относиться к этому и прогрессировать», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.