Абрахам — о решении перейти в «Рому»: мне пора было расправить крылья

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам объяснил решение покинуть «Челси» и перейти в клуб Серии А.
«Незадолго до ухода из «Челси» Томори отправился в «Милан», и мы много разговаривали. Помню эти телефонные звонки, никто из нас не мог поверить в происходящее. Мы были в «Челси» всю нашу жизнь, и через мгновение мы ушли. Всё, что я знал в футбольной жизни, было о «Челси», кроме нескольких переходов в аренду, но я всё ещё думаю, что тогда назрел самый подходящий момент, чтобы уйти.
Я был готов сделать шаг вперёд в своей карьере. Не хотел, чтобы меня считали мальчиком, только прибывшим из академии. Мне пора было расправить крылья. Я до сих пор общаюсь со многими игроками «Челси», Джеймс всегда просит меня вернуться… Мы росли вместе и знаем друг друга много лет. Такие игроки, как Маунт, Райс и Нкетиа, выросли рядом со мной. Мы играли турниры, путешествовали вместе – особенно интересно наблюдать, как они развиваются и как далеко мы продвинулись. Мы пошли разными путями, но до сих пор делимся своими впечатлениями», – цитирует Абрахама Tuttomercatoweb.
Абрахам перебрался в «Рому» летом 2021 года, римляне заплатили «Челси» € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. В составе римского клуба Тэмми стал победителем Лиги конференций.
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